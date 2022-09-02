Сентябрь, 01 в 22:50

Представители миссии МАГАТЭ, прибывшие в течение дня с визитом на Запорожскую атомную электростанцию, не сдержали договоренности войти на АЭС вместе с журналистами, которых не пропустили оккупанты.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 1 сентября.

– Сегодня в нашем государстве начался учебный год. Как это и должно быть. Вопреки всему. Более полугода войны, чрезвычайные разрушения, которые нанесли нам оккупанты, но обучение украинских детей продолжается. Продолжается в разных форматах, но продолжается системно, официально, – сказал президент.

Он поблагодарил всех педагогов, которые продолжают работать.

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– Более 300 тыс. первоклашек, почти четыре миллиона учеников – вот такой в ​​этом году масштаб первого сентября. Поэтому, кроме многих других выводов, сегодня можно сделать очень важный политический вывод об устойчивости нашего государства, о силе нашего общества, — сказал Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что в течение дня был в Ирпене и собственными глазами увидел начало работы одной из восстановленных школ.

— 1300 учеников и учениц будут получать там образование. Дети пошли в первый класс, как это и принято. Я был рад увидеть, как они начинают учиться и в каких условиях это происходит, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что так, как была восстановлена ​​школа в Ирпене, будут восстановлены и другие школы на территории Украины.

— Так же будет на всей территории нашего государства, из которого мы обязательно выгоним оккупантов. Что бы они ни разрушили, мы все восстановим, все отстроим. Как бы они ни хотели уничтожить Украину и украинское, наши дети все равно пойдут в свои школы, в свои университеты и будут абсолютно свободно получать образование, — сказал президент.

Украинский лидер также прокомментировал начало миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

— Хорошо, что это произошло, сам факт, несмотря на все провокации российских военных и циничных обстрелов Энергодара и территории станции. Украина сделала все, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ, действительно необходимую, в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить. Хорошо, что представители МАГАТЭ могут сделать объективные выводы о рисках, возникших на Запорожской атомной станции впервые в истории. При чем возникли именно из-за оккупантов, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно то, чтобы у представителей по организации по ядерному надзору ООН была воля сделать именно объективные выводы: постоянные обстрелы, оружие на станции, издевательства над украинским персоналом и попытки отдать станцию ​​под управление представителей Росатома, что являются настоящими причинами угроз.

— У нас есть четкие данные о том, что Россия делала очень многое, чтобы обмануть миссию. В том числе, посредством запугивания жителей Энергодара. оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ, передавать какие-то бумажки, что-то говорить. Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ, — сказал президент.

Он подчеркнул, что присутствие сотрудников прессы во время миссии МАГАТЭ важно, чтобы мир смог увидеть правду и то, что происходит на Запорожской АЭС.

– К сожалению, это не сделано, хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ. Надеемся, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции, – сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что под управлением украинских специалистов находятся пять объектов: Чернобыльская станция и четыре действующих АЭС.

– К деятельности ни одного из этих объектов у МАГАТЭ никогда не было замечаний, пока Россия не ворвалась на нашу территорию и не принесла сюда свое безумие, – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что когда, наконец, с территории Запорожской АЭС выйдут российские военные вместе со своим оружием и прекратят обстрелы Энергодара и соседних районов и свои провокации, ЗАЭС сможет вернуться к совершенно безопасной работе, которая и была всегда под контролем Украины.

— И главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей. Это говорилось четко: демилитаризация и полный контроль украинских атомщиков, – сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент рассказал, что в течение 1 сентября встретился с министром иностранных дел Дании, который прибыл в Украину.

— Поблагодарил за поддержку – и это очень полезная поддержка, в частности, в оборонной сфере. Обсудили дальнейшие шаги в защиту Украины и всей объединенной Европы, санкционную политику и возобновление нашего государства после боевых действий, – сказал глава Украинского государства.

Кроме того, Владимир Зеленский провел первый разговор с новым премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, в ходе которого подчеркнул необходимость присоединения Израиля к санкциям против России.

Президент Украины 1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны, также обратился и к польскому народу. В обращении президент подчеркнул, что Российская Федерация будет побеждена так же, как было побеждено зло нацистской Германии в середине прошлого века.

– Когда свободный мир объединен и жертва агрессии не остается наедине, когда никто не заключает позорных пактов со злом, война завершается победой сил добра, – сказал он.

Президент объявил, что за день подписал указ о награждении наших воинов: наградами отмечены 155 участников боевых действий, из них 22 – посмертно.

– Всего с 24 февраля государственные награды получили уже 28 042 украинских воина. Те, кто героически защищает наше государство по всем направлениям. Кто выбил врага с севера, кто бьет оккупантов на востоке, кто уничтожает их на юге и, что очень важно сейчас, работает на освобождение нашего Крыма, — сказал Владимир Зеленский.

Отдельно украинский лидер поблагодарил военных, стоящих на защите Харьковского направления, а именно всех воинов 92-й бригады и комбрига Федосенко. В частности, президент поблагодарил украинские Воздушные силы ВСУ за то, как вчера в Донецкой области отработали украинские зенитчики: сбит очередной вертолет оккупантов и два беспилотника, а сегодня Воздушные силы продолжили защищать украинцев от вражеских ракет.