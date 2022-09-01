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Факты / Украина

Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников Росатома — ГУР

Валентина Чорна, редактор ленты
АЕС

Российские оккупанты готовятся эвакуировать сотрудников Росатома с территории Запорожской АЭС в Мелитополь.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что подготовка проводится скрыто, чтобы избежать паники среди работников станции.

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— Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии, которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в сторону Энергодара. По словам работников Росатома, стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ часть персонала не допустят на территорию станции, — говорится в сообщении.

На ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть работников, в том числе персонал, отвечающий за пожарную безопасность.

Напомним, что сегодня утром оккупанты обстреляли Энергодар. В результате вражеской атаки отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.

По данным Энергоатома, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего второго энергоблока с запуском дизель-генераторов.

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Фото: Главное управление разведки

Источник: ГУР
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