Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников Росатома — ГУР
Российские оккупанты готовятся эвакуировать сотрудников Росатома с территории Запорожской АЭС в Мелитополь.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что подготовка проводится скрыто, чтобы избежать паники среди работников станции.
— Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии, которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в сторону Энергодара. По словам работников Росатома, стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ часть персонала не допустят на территорию станции, — говорится в сообщении.
На ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть работников, в том числе персонал, отвечающий за пожарную безопасность.
Напомним, что сегодня утром оккупанты обстреляли Энергодар. В результате вражеской атаки отключился пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции.
По данным Энергоатома, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего второго энергоблока с запуском дизель-генераторов.