Сентябрь, 01 в 16:09

На Юге Украины наши Вооруженные силы сосредоточены на огневом поражении пунктов управления российских оккупантов.

Также украинские военные пытаются делать все возможное, чтобы нарушить функционирование систем логистического обеспечения захватчиков.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

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– Под постоянным огневым влиянием находятся ключевые мосты Херсонской области. Среди них Антоновский, Каховский, Дарьевский автомобильные мосты, а также Антоновский железнодорожный мост, через который враг перебрасывал свои войска и технику, — добавил он.

Напомним, утром 1 сентября в Херсонской области Вооруженные силы Украины уничтожили понтонную переправу в районе Дарьевки, поставленную российскими войсками.

Благодаря этому армия РФ больше не сможет использовать переправу для стягивания военной техники или вооружения.

Также авиация ВСУ нанесла удары по местам скопления российских военных, опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.