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Факты / Украина

Понтонная переправа и три пункта управления: какие потери понесли оккупанты на Юге

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные атаковали три пункта управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники. Попытка постройки новой понтонной переправы в районе Дарьевки пресечена нашим огнем, — говорится в сообщении.

Также ВСУ ударили по Каховскому мосту, где оставили несколько дополнительных отверстий.

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По информации ОК Юг, за ночь российская армия потеряла 33 человека, 4 танка Т-72, ​​3 гаубицы Мста-Б, 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 190 дней.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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