Понтонная переправа и три пункта управления: какие потери понесли оккупанты на Юге
Украинские военные атаковали три пункта управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг.
— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработаны огневые задачи по трем пунктам управления, радиолокационной станции, двум районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники. Попытка постройки новой понтонной переправы в районе Дарьевки пресечена нашим огнем, — говорится в сообщении.
Также ВСУ ударили по Каховскому мосту, где оставили несколько дополнительных отверстий.
По информации ОК Юг, за ночь российская армия потеряла 33 человека, 4 танка Т-72, 3 гаубицы Мста-Б, 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 190 дней.
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