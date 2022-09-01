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Факты / Украина

Принуждение раненых солдат и вербовка преступников Украины: Россия ищет способы пополнить армию

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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США считают, что Россия ищет способы пополнить количество военного персонала.

— Мы полагаем, что министерство обороны России стремится набрать контрактников, чтобы компенсировать нехватку личного состава, в том числе путем принуждения раненых солдат к возобновлению боевых действий, пополнения личного состава от ЧВК, а также выплаты премий призывникам, — сказал официальный представитель США.

Также в американской разведке заявили о наличии у них “достоверной информации” о том, что Россия, скорее всего, начнет вербовку осужденных преступников в Украине “в обмен на помилование и финансовую компенсацию”.

По данным украинской разведки, Россия планирует увеличить численность армии для войны против Украины еще на 90 тыс. человек. В то же время моральное состояние военнослужащих в армии РФ снижается, и все меньше желающих вступать в ее ряды.

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Фото: CC

Источник: CNN
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