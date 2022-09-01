Путин не остановится, пока не умрет: офицер ССО США объяснил, почему РФ уже проиграла

Сентябрь, 01 в 17:05

Украина отлично справляется со сдерживанием российских войск. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал офицер Сил специальных операций армии США, капитан (в отставке с 2011 года), ветеран боевых действий Майкл Хоук.

— Украина прекрасно справляется с тем, чтобы сдерживать Россию, часто побеждая ее и унижая их нынешние попытки нанести более глубокий удар и заставить РФ отвести свои корабли, увести свои самолеты — все это очень успешные стратегии части ваших военных и всех ваших людей, которые не являются военными, но все же борются за свою страну, – сказал Хоук.

По его мнению, война пока идет в пользу Украины, но он подчеркнул, что война будет продолжаться до тех пор, пока не умрет Путин.

— Он (Путин, — Ред.) никогда не остановится, пока не умрет. Даже если вы остановите его, я думаю, он будет драться грязно, мы видели, как он поступал с убийцами и убивал людей. Война сейчас идет в пользу Украины. Я знаю, что Путин будет продолжать пытаться делать грязные трюки и обманывать, чтобы попытаться победить. Я верю, что украинцы все равно будут побеждать, чтобы он ни пытался, — подчеркнул Хоук.

По его словам, тот факт, что Россия не может делать то, что хочет, уже свидетельствует, что Украина добилась успеха.

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— Вы посмотрите на все, что пытается сделать Путин: избавиться от своих генералов, уволить свой штаб, привлечь наемников, дать бонусы, чтобы попытаться завербовать больше солдат. У него большая проблема. Думаю, он уже проиграл, он никогда не выигрывает. Даже если вы остановитесь сегодня, вы показали ему, что он не может взять то, что он хочет. Он неудачник. Теперь вопрос в том, как долго его народ будет терпеть то, что он делает.

Хоук сказал, что россияне четко дали понять свои намерения, заключающиеся в том, чтобы стереть с лица земли украинский народ и забрать его землю. Он добавил, что украинцы верят в свою борьбу и знают, что это борьба за выживание, в то время как большинство россиян в нее не верят.

— Большинству стран мира кажется, что Путин сошел с рельсов и пытается оживить какую-то неверную славу старых дней Российской империи и хочет оставить наследство. Это очень опасно. Он делает это не по какой-либо реальной политической или экономической причине выживания. Это все его эго. Его люди так боятся его, что продолжают уходить. Большинство солдат, идущих воевать, не хотят там быть. Это достаточно очевидно по их поведению во всем, что мы видим, — объяснил военный.

Он подчеркнул, что украинцы просто честно и добросовестно борются за свое выживание, а россияне совершили все ужасные преступления, которые являются наихудшими из того, что может совершить человек. Он подчеркнул, чтобы “без сомнений верит” в победу Украины.

Хоук привел пример из пьесы Шекспира Генрих V: Когда милосердие и жестокость соревнуются за королевство, более мягкий игрок — самый быстрый победитель. И добавил, что тот, кто добр — побеждает, а в этом случае — это абсолютно Украина, уверен военный.