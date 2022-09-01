Сентябрь, 01 в 20:49

В очередном перехвате жена военного РФ рассказала оккупанту об ударах ВСУ по объектам на территории временно оккупированного Крыма.

Разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По ее словам, “обстрелы” проходят на регулярной основе.

— У нас в Крым уже добрались. Никифорова вчера переписывалась со своей подругой из Крыма. Она говорит, вообще бомбят сильно, – рассказала женщина.

Также она добавила, как волнуется за мужа-оккупанта:

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– Все уже передумала 15 раз. Пиво пью, не берет меня вообще, вся извелась.

Недавно ГУР опубликовало разговор, где жена одного из военнослужащих РФ пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы ее мужа вернули с полномасштабной войны в Украине.

Фото: GirkinGirkin