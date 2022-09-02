Пришлось сделать новые документы: журналист рассказал, как выехал из оккупированного Херсона

Сентябрь, 02 в 19:33

Херсонский журналист Константин Рыженко рассказал в интервью НВ, как ему удалось выехать из захваченного россиянами Херсона и о жизни почти в течение шести месяцев в оккупации.

Он рассказал, что после каждого взрыва в городе или убийства коллаборанта репрессии и фильтрационные меры со стороны российских захватчиков становились все сильнее.

– Они просто устраивали зверства. Иногда брали людей, у которых был опыт военной службы, и забивали до смерти ногами, — рассказал журналист.

Рыженко признался, что для выезда из оккупированного Херсона ему пришлось сделать новые документы.

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— У меня были телефоны, на которых удалось сделать цифровую личность: аккаунты в соцсетях, историю поиска. Я перед сном на каждом телефоне гуглил что-то, что соответствует моей цифровой личности. Чтобы если человек посмотрит, то увидит, что вот бухгалтер занимается 1С. Я искал распространенные запросы, связанные с 1С, читал новости, связанные с бухгалтерией, подписался на каналы типа Типовой бухгалтер. Я мог ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, но если бы углубились, я бы раскололся. Но я также понимал, что люди с высшим образованием не идут в российскую армию. Поэтому этих знаний хватило, чтобы поддерживать жизнь цифровой личности.

Журналист говорит, что сейчас люди на оккупированной Херсонщине устали и думают, что это надолго.

— И в этом плохое достижение украинской пропаганды. Не нужно было обнадеживать людей. Пусть бы поплакали, поистерили, но поняли, что это надолго. Люди из-за этих эмоциональных качелей выгорели, отчаялись. Российская пропаганда прыгает на костях, говорит: где ваша деоккупация?

По его мнению, оккупанты боятся проводить референдум в Херсоне из-за неопределенности и все зависит от украинского контрнаступления в последующие месяцы.

Фото: Александр Медведев/НВ