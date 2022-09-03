Сентябрь, 02 в 23:15

Жители Харькова сообщают о звуках взрывов.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе раздалось несколько взрывов, но вражеских ракет не было заметно.

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– Взрывы похожи на РСЗО, – пишет сообщество Харьков Life в Telegram.

При этом издание Суспільне Харків сообщает, что звуки взрывов, вероятно, слышны вдалеке.

Пока ни мэр Харькова, ни глава Харьковской области не комментировали взрывы.