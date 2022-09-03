Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Жители Харькова сообщают о взрывах: что известно

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Жители Харькова сообщают о звуках взрывов.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе раздалось несколько взрывов, но вражеских ракет не было заметно.

Сейчас смотрят

– Взрывы похожи на РСЗО, – пишет сообщество Харьков Life в Telegram.

При этом издание Суспільне Харків сообщает, что звуки взрывов, вероятно, слышны вдалеке.

Пока ни мэр Харькова, ни глава Харьковской области не комментировали взрывы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка