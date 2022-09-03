Жители Харькова сообщают о взрывах: что известно
Требует проверки
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Жители Харькова сообщают о звуках взрывов.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе раздалось несколько взрывов, но вражеских ракет не было заметно.
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– Взрывы похожи на РСЗО, – пишет сообщество Харьков Life в Telegram.
При этом издание Суспільне Харків сообщает, что звуки взрывов, вероятно, слышны вдалеке.
Пока ни мэр Харькова, ни глава Харьковской области не комментировали взрывы.