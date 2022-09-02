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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и взрывы в Харькове: что происходит на 191-й день войны (онлайн)

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и взрывы в Харькове: что происходит на 191-й день войны (онлайн)

ВСУ продолжают наступление на юге, нанося интенсивные удары по российским командным пунктам и логистическим центрам по всей зоне оккупации.

1 сентября миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрел Энергодара оккупантами.

В новом учебном году обучение началось на 300 тыс. учащихся меньше, чем в предыдущем.

На территории Беларуси с 8 по 14 сентября будут проходить командно-штабные учения. Украинская армия готова к любому развитию ситуации.

Зеленский отменил ряд указов об образовании украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Вечером 1 сентября в Харькове местные жители дважды слышали взрывы.

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00:15 - 02 сентября

Европейский банк реконструкции и развития направит дополнительные €98,5 млн АО Укрзализныця по проекту Электрификация железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка.

Перепрофилированная часть кредита ЕБРР будет обеспечена гарантией правительства Франции или другой страны G7.

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00:07 - 02 сентября

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне не пустили с миссией МАГАТЭ украинских журналистов.

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