Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и взрывы в Харькове: что происходит на 191-й день войны (онлайн)

ВСУ продолжают наступление на юге, нанося интенсивные удары по российским командным пунктам и логистическим центрам по всей зоне оккупации.

1 сентября миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС, несмотря на обстрел Энергодара оккупантами.

В новом учебном году обучение началось на 300 тыс. учащихся меньше, чем в предыдущем.

На территории Беларуси с 8 по 14 сентября будут проходить командно-штабные учения. Украинская армия готова к любому развитию ситуации.

Зеленский отменил ряд указов об образовании украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Вечером 1 сентября в Харькове местные жители дважды слышали взрывы.