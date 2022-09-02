Сентябрь, 02 в 19:58

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов отказаться от ряда оккупированных территорий Украины, чтобы попытаться зафиксировать победу над Европой.

С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью с российской журналисткой Юлией Латыниной.

Подоляк уверен, что для российского президента “очень важно” показать странам Запада, хоть и частичную, но “победу”.

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– Если сегодня переговоры провести, то он (Владимир Путин, – Ред.) даже будет готов отказаться от определенного объема территорий, мы же с вами понимаем это, для того чтобы зафиксировать свою победу над Европой. Это очень важно для него. Поскольку тогда он не будет отвечать за военные преступления, не будет отвечать за репарационные требования, частично, и тогда он не будет отвечать за многие действия, которые потом будет совершать в Европе, — объяснил советник руководителя ОПУ.

Таким образом, Владимир Путин желает “морально” победить объединенный Европейский Союз, якобы проигрывающий России, утверждает он.

— Мне удивительно, что Европа иногда играет в игру под названием “давайте сядем за стол переговоров”. Европа не понимает, что она таким образом наносит вред себе, а не Украине, – сказал советник главы Офиса президента.

По мнению Подоляка, президент РФ хочет предложить захваченные территории Украины как разменную монету в процессе мирных переговоров.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение переговоров с Россией, после чего с подобным заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.