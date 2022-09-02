Оккупанты пытаются продвинуться возле Майорска и Зайцево, бои продолжаются – Генштаб

Сентябрь, 02 в 19:35

Российские агрессоры проводят обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях и пытаются продвинуться возле населенных пунктов Майорск и Зайцево. Бои продолжаются.

Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает Генштаб ВСУ.

Защитники отметили, что в Беларуси недалеко от белорусско-украинской границы продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям. В Бресте выявили дислокацию подразделений БПЛА вооруженных сил РФ, которых привлекают к разведке приграничных районов Украины.

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Оккупанты обстреливали такие населенные пункты, как Сеньковка, Хреновка, Каменская Слобода Черниговской области и Нововасилевка, Майское, Суходол, Новая Слобода Сумской области.

Много обстрелов на Харьковском направлении. Агрессоры дистанционно минировали местность в районе Лебяжьего.

Защитники успешно отбили вражескую атаку в районе Гусаровки.

На Запорожском, Южнобугском, Славянском, Новопавловском, Авдеевском, Бахмутском и Краматорском направлениях также фиксировали обстрелы.

Так называемые кадыровцы старались продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск, боевые действия продолжились.

Кроме того, враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение в направлениях населенных пунктов Первомайское, Опытное и Невельское.

Тем временем корабли противника продолжают разведку и блокировку гражданского транспорта в акваториях Черного и Азовского морей.