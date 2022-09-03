Сентябрь, 02 в 22:34

В Украине снова состоялось заседание Ставки украинского верховного главнокомандующего по ситуации на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 2 сентября.

По его словам, на заседании Ставки присутствовали, в частности, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, и.о. главы СБУ Василий Малюк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас смотрят

На заседании заслушали доклады командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего Оперативного командования Запад Сергея Литвинова и командующего Оперативного командования Юг Андрея Ковальчука.

– Думаю, вы все понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Думаю, вы все их увидите. Также вопрос обеспечения наших военных и всесторонней поддержки ВСУ, — добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский отреагировал на решение стран G7 по ограничению цены на российскую нефть.

Напомним, предыдущее заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 31 августа.

Фото: Офис президента