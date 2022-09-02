Россияне насилуют сотрудниц Запорожской АЭС – Жданов

Сентябрь, 02 в 12:49

На Запорожской АЭС были случаи изнасилования российскими оккупантами и применения физической силы к сотрудникам станции, рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube канале со ссылкой на экспертов.

– Есть информация от наших экспертов, занимающихся энергетикой, что было физическое насилие и изнасилование сотрудниц атомной станции и применение физической силы к сотрудникам. То есть российские войска не гнушатся ничем. Буча продолжается и там. Только там она пока без летальных исходов, – подчеркнул он.

Жданов рассказал также, что миссия МАГАТЭ, попавшая 1 сентября на территорию ЗАЭС, увидела в первом же генераторном цехе атомного реактора много российской военной техники.

– Все машины были грузовые, тентованные, плотно зачехленные КамАЗы. Интересный момент – они желтым скотчем налепили полоски и пытались говорить, что это войска радиационно-химической и бактериологической защиты, – добавил он.

По его словам, важно не то, какие это войска, а то, что военных там вообще не должно быть – это категорически запрещено международными нормами и правилами.