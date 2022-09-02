Сентябрь, 02 в 13:53

Последовательная санкционная политика в отношении России и визовые ограничения для граждан страны-агрессора должны заставить это государство ощутить цену войны и поспособствовать усилению позиций Украины, а следовательно – достижению мира.

Об этом в своем выступлении на ежегодном экономическом форуме Амброзетти сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в последнее время страны-партнеры несколько ослабили санкционную политику в отношении России.

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— Если до этого государства помогали кто как мог, то сегодня в этой помощи наступил эффект колибри. Мы стоим на месте, санкции продвигаются медленнее, следующие пакеты слабее. Российские туристы приезжают отдыхать в Италию, Францию, Испанию, а затем поддерживают российское вторжение, – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское общество должно ощущать на себе цену войны, и тогда оно будет влиять на политическое руководство.

Зеленский подчеркнул, что РФ игнорирует международное право, принципы работы международных институций и оккупирует территории других стран, поэтому россияне должны ощутить реальные последствия такой политики.

— Не может быть к ним такое же отношение, как к другим туристам, к другим людям, которые являются гражданами живущих в мире демократических государств, в законе и не захватывают другие территории, не поддерживают войну деньгами, – подчеркнул глава государства.

Форум Амброзетти – это ежегодная международная экономическая конференция закрытого характера, которая обычно проходит в начале сентября на Вилле д’Эсте в Черноббио (озеро Комо, Италия).

В 2021 году Амброзетти был признан лучшим аналитическим центром Италии и четвертым в Европе. По оценкам Пенсильванского университета, он входит в сотню лучших исследовательских учреждений на глобальном уровне.