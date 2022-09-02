Мир увидел другую страну и людей – сын Баффета в эксклюзивном интервью Елене Фроляк

Сентябрь, 02 в 18:03

Руководитель информационной службы канала ICTV Елена Фроляк взяла интервью у американского бизнесмена, филантропа и сына миллиардера Уоррена Баффета – Говарда Баффета.

Речь шла об инвестиционных проектах и ​​поддержке Украины, больших и безвозвратных просчетах России и секретах успеха одного из самых богатых людей мира.

— Я впервые приехал в Украину в январе 1991 года. Было холодно, было трудно найти кока-колу, не было McDonalds, улицы были пусты, счастливых людей, которых ты обычно видишь, у которых есть надежда – всего этого тогда не было… Сейчас атмосфера иначе. Это удивительная трансформация, и это одна из причин того, как украинцы и мир преданно защищают независимость и демократию Украины. Мир увидел другую страну и людей, которые знают, к чему они стремятся, – сказал Баффет.

Поделилась также деталями разговора и ведущая Елена Фроляк:

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— Господин Говард успешно призывает весь мир поддерживать Украину. Он убежден, что война доказала миру важность Украины – в геополитическом плане, в смысле продовольственной безопасности и в смысле сдерживания России. Его фонд имеет три направления: военные конфликты, борьба с торговлей людьми и фудсейфти (безопасное питание. – Ред.). Сейчас на этапе внедрения пилотный проект совместно с первой леди Еленой Зеленской по строительству фабрики-кухни для учеников школы в Буче. Это будет полный цикл здорового питания для детей.

Говард Баффет рассказал, как это — быть сыном одного из самых богатых людей планеты, чему научил его известный отец и как Россия очень сильно недооценила нас. Рассказала Елена и о личных качествах бизнесмена:

— Как человек Говард очень прост, открыт, постоянно улыбается. В нашем интервью я процитировала важные слова отца, который сказал: Цените в людях честность, инициативность и интеллект. Но если человек нечестный, то не обращайте внимания на другие два пункта.

Интервью с Говардом Баффетом вышло в эфире общенационального марафона Единые новости 1 сентября и на официальных страницах в соцсетях канала ICTV.