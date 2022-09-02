Временное жилье и выплаты: какую помощь получают украинцы после обязательной эвакуации
Для украинцев, согласившихся эвакуироваться с опасных территорий, предусмотрен большой комплекс мер поддержки.
Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева в эфире общенационального телемарафона.
По ее словам, прежде всего украинцам предоставляется временное жилье.
– То есть семьи переезжают в обустроенные центры временного проживания. Далее о них заботятся команды из местных властей, где обязательно есть социальные работники, — отметила Токарева.
Кроме того, граждане, которые эвакуировались, обязательно получат финансовую поддержку в размерах, предусмотренных для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц):
- 2 тыс. грн ежемесячно для взрослых членов семьи;
- 3 тыс. грн. для детей и лиц с инвалидностью.
В долгосрочной перспективе к поддержке присоединяются гуманитарные и общественные организации.
– Этот первый период, когда семья находится в более безопасной общине, она получает еще и поддержку социальных работников. Они помогают семье, например, устроить ребенка в детский сад или представляют его интересы в школе. Действует бесплатная правовая помощь, — добавила Токарева.
Замминистра уточнила, что пока нет семей с приемными детьми, которые отказывались эвакуироваться. В то же время, на территориях, где происходит обязательная эвакуация, есть семьи с родными детьми, которые не хотят уезжать. С такими семьями проводится разъяснительная работа относительно опасностей, поддержки и социальных выплат.
– Мы подчеркиваем в разговорах с каждой семьей, что они ответственны за безопасность своих детей. То есть интересы ребенка являются главными, — подчеркнула Токарева.
Как известно, в начале августа стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. Среди причин – риски обстрелов и приближение отопительного сезона, который из-за военных действий находится под угрозой срыва в этом регионе. В общей сложности планировалось эвакуировать от 200 до 220 тыс. местных жителей. Людей вывозят в безопасные районы 13 областей.
Кроме того, обязательную эвакуацию хотят объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Оценивать ситуацию в регионе и делать выводы, могут ли люди там безопасно проживать в течение осенне-зимнего периода, должны местные власти.
В Минреинтеграции также призвали переселенцев из Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей не возвращаться домой на зиму.