Сентябрь, 02 в 15:58

Для украинцев, согласившихся эвакуироваться с опасных территорий, предусмотрен большой комплекс мер поддержки.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, прежде всего украинцам предоставляется временное жилье.

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– То есть семьи переезжают в обустроенные центры временного проживания. Далее о них заботятся команды из местных властей, где обязательно есть социальные работники, — отметила Токарева.

Кроме того, граждане, которые эвакуировались, обязательно получат финансовую поддержку в размерах, предусмотренных для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц):

2 тыс. грн ежемесячно для взрослых членов семьи;

3 тыс. грн. для детей и лиц с инвалидностью.

В долгосрочной перспективе к поддержке присоединяются гуманитарные и общественные организации.

– Этот первый период, когда семья находится в более безопасной общине, она получает еще и поддержку социальных работников. Они помогают семье, например, устроить ребенка в детский сад или представляют его интересы в школе. Действует бесплатная правовая помощь, — добавила Токарева.

Замминистра уточнила, что пока нет семей с приемными детьми, которые отказывались эвакуироваться. В то же время, на территориях, где происходит обязательная эвакуация, есть семьи с родными детьми, которые не хотят уезжать. С такими семьями проводится разъяснительная работа относительно опасностей, поддержки и социальных выплат.

– Мы подчеркиваем в разговорах с каждой семьей, что они ответственны за безопасность своих детей. То есть интересы ребенка являются главными, — подчеркнула Токарева.

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Как известно, в начале августа стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. Среди причин – риски обстрелов и приближение отопительного сезона, который из-за военных действий находится под угрозой срыва в этом регионе. В общей сложности планировалось эвакуировать от 200 до 220 тыс. местных жителей. Людей вывозят в безопасные районы 13 областей.

Кроме того, обязательную эвакуацию хотят объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Оценивать ситуацию в регионе и делать выводы, могут ли люди там безопасно проживать в течение осенне-зимнего периода, должны местные власти.

В Минреинтеграции также призвали переселенцев из Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей не возвращаться домой на зиму.