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Факты / Украина

В Харькове слышны звуки взрывов: воздушная тревога в регионе не звучала

Юлия Соколова, редактор ленты
Требует проверки
Харків
Фото: Depositphotos

В пятницу днем, 2 сентября, в Харькове раздались звуки взрывов.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местных жителей.

– Харьковчане сообщают о звуках взрывов, – информирует Суспильное.

Подробностей и причин этого пока нет. Стоит отметить, что воздушная тревога в Харьковской области не объявлялась.

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Последний раз тревога в Харькове и области прозвучала в 14:17 и была отменена в 14:52.

Фото: map.ukrainealarm.com

Стоит отметить, что в ночь на 2 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову в Холодногорском районе. В частности, около полуночи захватчики ракетами из зенитно-ракетной системы С-300 разрушили помещение спортивного комплекса Локомотив. Это была арена, где тренировались украинские чемпионки по синхронному плаванию, выступали мировые звезды спорта и призеры Олимпийских игр.

Кроме того, были повреждены автомобили. Пострадавших, к счастью, не было.

В области за прошедшие сутки оккупанты наносили удары из артиллерии по Харьковскому, Изюмскому, Богодуховскому, Чугуевскому районам, повредив дома. В результате обстрела в Харьковском районе погиб 63-летний мужчина, а в Изюмском районе получили ранения три женщины.

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Источник: Общественное, Олег Синегубов

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