Сентябрь, 02 в 8:57

Даже в том случае, если будут заглушены все реакторы Запорожской атомной электростанции, потенциальная ядерная угроза от ЗАЭС останется огромной из-за того, что станция останется большим хранилищем ядерного материала.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона.

– Если станция не работает и не выдает электроэнергию, но на ней находится ядерный материал, а это очевидно, он находится в активной зоне и в бассейнах выдержки и в хранилище отработанного ядерного топлива… Пока там есть ядерный материал, существует ядерная опасность – сказал Герман Галущенко.

Таким образом, резюмировал министр, вопрос того, выдает станция в сеть энергию или нет, не имеет отношения к ядерной безопасности объекта и вообще никак не повлияет на снижение угрозы от действий россиян на ЗАЭС.