Сентябрь, 02 в 19:04

Европейский Союз готовится предоставить Украине новый пакет финансирования в размере €5 млрд, поскольку украинцам приходится бороться за ресурсы для войны с Россией и для управления страной.

Как пишет Bloomberg со ссылкой европейского дипломата, знакомого с процессом переговоров, исполнительный орган ЕС (Еврокомиссия), предложит пакет кредитов на следующей неделе, чтобы помочь Киеву покрыть неотложные расходы, включая зарплаты и пособия.

Эта финансовая помощь является частью более крупного пакета в €9 млрд, обещанного ЕС в мае, который в основном еще не переведен из-за разногласий между Еврокомиссией и странами-членами ЕС по поводу деталей программы помощи.

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Германия, крупнейший донор, по-прежнему спорит с Еврокомиссией, поскольку Берлин настаивал на предоставлении Украине безвозвратных грантов, утверждая, что увеличение долговой нагрузки еще больше искалечит украинскую экономику.

Вместо этого исполнительная власть ЕС настаивала на предоставлении льготных кредитов, взятых на рынках, с более высокими гарантиями, предоставляемыми государствами-членами в случае дефолта украинской экономики.

Поскольку Брюссель и Берлин по-прежнему не договорились, в августе комиссия выделила Украине €1 млрд, используя в качестве гарантии ограниченные возможности бюджета ЕС.

В пятницу на встрече представителей государств-членов ЕС страны согласовали пакет помощи в размере €5 миллиардов, в то время как Еврокомиссия и национальные правительства продолжают обсуждать детали оставшихся €3 миллиардов, обещанных весной.

По словам источника Bloomberg, в ходе встречи только Венгрия не поддержала это решение, поскольку она обеспокоена распределением обязательств.

При этом официальное утверждение пакета помощи предложения требует единогласия 27 национальных правительств.

Германия по-прежнему настаивает на предоставлении грантов и хочет, чтобы €1 млрд, предоставленный Украине на двусторонней основе, учитывался при распределении усилий между странами-членами ЕС, в то время как “очень большая группа” национальных правительств предложила бы всю оставшуюся сумму в качестве кредитов, пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

Ожидается, что министры финансов ЕС примут политическую декларацию во время встречи в Праге на следующей неделе. Пакет должен быть одобрен государствами-членами и Европейским парламентом.

Хотя Берлин не выступает против предоставления кредитов, он все же настаивает на учете своей финансовой помощи в зависимости от объема гарантий, которые должны предоставить государства-члены Евросоюза. В этом случае другие европейские столицы будут настаивать на учете в окончательном распределении счета за помощь уже предоставленной двусторонней помощи, что сделает дискуссию еще более запутанной, сказал дипломат ЕС.

Раздираемая войной Украина на данный момент нуждается в ежемесячной внешней помощи в размере около $5 млрд. Ранее украинские политики критиковали европейских союзников за невыполнение своих финансовых обязательств.

В первом полугодии Евросоюз выплатил украинскому правительству €1,2 миллиарда в виде экстренного кредита макрофинансовой помощи. С 2014 года ЕС предоставил стране более €5 млрд на поддержку широкой программы реформ в таких областях, как борьба с коррупцией и укрепление верховенства закона.