Из российского плена вернулись 14 военных ВСУ
Украина во время очередного обмена вернула из российского плена 14 украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 2 сентября, в Донецкой области.
Домой из плена вернулись 14 украинских военнослужащих:
- десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ;
- четверо – из 30 ОМБР.
Защитники Украины попали в плен оккупантов еще весной 2022 года.
– Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик. Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается, — отмечается в сообщении.
Следует отметить, что наибольший обмен пленными состоялся 29 июня. Тогда удалось освободить 144 украинских воинов, из которых 95 – защитники Азовстали. Большинство вернувшихся домой защитников были тяжело ранены.
Кроме того, Украина возвращает тела погибших военных. По состоянию на 27 августа сообщалось, что с начала войны удалось вернуть тела 541 защитника Украины.
Недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал РФ срочные указания по немедленному обеспечению прав украинских военнопленных.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными