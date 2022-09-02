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Факты / Украина

Из российского плена вернулись 14 военных ВСУ

Юлия Соколова, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Украина во время очередного обмена вернула из российского плена 14 украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ состоялся сегодня, 2 сентября, в Донецкой области.

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Домой из плена вернулись 14 украинских военнослужащих:

  • десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ;
  • четверо – из 30 ОМБР.

Защитники Украины попали в плен оккупантов еще весной 2022 года.

– Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик. Работа Координационного штаба по возвращению всех пленных защитников продолжается, — отмечается в сообщении.

Следует отметить, что наибольший обмен пленными состоялся 29 июня. Тогда удалось освободить 144 украинских воинов, из которых 95 – защитники Азовстали. Большинство вернувшихся домой защитников были тяжело ранены.

Кроме того, Украина возвращает тела погибших военных. По состоянию на 27 августа сообщалось, что с начала войны удалось вернуть тела 541 защитника Украины.

Недавно Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал РФ срочные указания по немедленному обеспечению прав украинских военнопленных.

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Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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