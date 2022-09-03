Сентябрь, 02 в 23:33

Советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что в Херсонской области сейчас идут тяжелые бои, ведь армия РФ ввела в бой местные резервы.

В эфире Фейгин Live он рассказал, что это не означает, что украинские войска прекратили выполнять поставленные задачи и реализовывать замысел, который поставило командование.

– Мы не будем вдаваться в подробности. Основным содержанием происходящего являются удары по раскрытой инфраструктуре российских войск, — отметил Арестович.

Советник ОП подчеркнул, что оккупанты очень много суетятся, и поэтому ВСУ начали видеть то, чего раньше не могли.

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– И вот, мы увидели, туда и полетело, – уточнил он.

Арестович говорит, что 1 сентября в результате атаки по вражескому плацдарму на правом берегу Херсонщины только с одного места вывезли три КамАЗа погибших в сторону России.

– Это только один удар, а их за сутки штук 10. Не все они по живой силе, но мы можем представить, что там происходит, – рассказал советник ОП.

Он уточнил, что ежедневные потери россиян значительно выросли и составляют 300-350 человек убитыми. Больше всего – на Херсонском направлении.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 2 сентября армия РФ уже потеряла 48 700 военных.