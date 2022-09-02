Сентябрь, 02 в 9:55

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 2 сентября достигли 48 700 военных, за последние сутки уничтожены 350 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

За день украинские военные также ликвидировали много вражеской техники, в том числе 12 танков, 21 броневик, 11 артиллерийских систем и сбили две крылатые ракеты.

Наибольшие потери врага – на Донецком и Кураховском направлениях.

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Общие ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 2 сентября:

Личный состав – около 48 700 (+350) человек ликвидировано;

Танки – 2 009;

Боевые бронированные машины – 4 366 (+21);

Артиллерийские системы – 1 126 (+11);

РСЗО – 289 (+2);

Средства ПВО – 153;

Самолеты – 234;

Вертолеты – 205;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2);

Крылатые ракеты – 198 (+2);

Корабли/катера – 15;

Автомобильная техника и автоцистерны – 3 247 (+8);

Специальная техника – 105 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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