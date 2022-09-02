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Факты / Украина

ВСУ ликвидировали за день 350 российских оккупантов — Генштаб

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 2 сентября достигли 48 700 военных, за последние сутки уничтожены 350 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

За день украинские военные также ликвидировали много вражеской техники, в том числе 12 танков, 21 броневик, 11 артиллерийских систем и сбили две крылатые ракеты.

Наибольшие потери врага – на Донецком и Кураховском направлениях.

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Общие ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 2 сентября:

  • Личный состав – около 48 700 (+350) человек ликвидировано;
  • Танки – 2 009;
  • Боевые бронированные машины – 4 366 (+21);
  • Артиллерийские системы – 1 126 (+11);
  • РСЗО – 289 (+2);
  • Средства ПВО – 153;
  • Самолеты – 234;
  • Вертолеты – 205;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2);
  • Крылатые ракеты – 198 (+2);
  • Корабли/катера – 15;
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 3 247 (+8);
  • Специальная техника – 105 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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