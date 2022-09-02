ВСУ ликвидировали за день 350 российских оккупантов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 2 сентября достигли 48 700 военных, за последние сутки уничтожены 350 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
За день украинские военные также ликвидировали много вражеской техники, в том числе 12 танков, 21 броневик, 11 артиллерийских систем и сбили две крылатые ракеты.
Наибольшие потери врага – на Донецком и Кураховском направлениях.
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Общие ориентировочные потери РФ с 24 февраля по 2 сентября:
- Личный состав – около 48 700 (+350) человек ликвидировано;
- Танки – 2 009;
- Боевые бронированные машины – 4 366 (+21);
- Артиллерийские системы – 1 126 (+11);
- РСЗО – 289 (+2);
- Средства ПВО – 153;
- Самолеты – 234;
- Вертолеты – 205;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2);
- Крылатые ракеты – 198 (+2);
- Корабли/катера – 15;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 3 247 (+8);
- Специальная техника – 105 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 191-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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