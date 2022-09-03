Сентябрь, 03 в 0:11

Российские оккупанты активизировались на Донецком направлении. Это связано с приказом президента РФ Владимира Путина о выходе оккупантов на границы области до 15 сентября.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгина Live.

– Прозвучала информация, что Путин приказал выйти на границы Донецкой области до 15 сентября. Это значит, что оккупанты активизировались на этом направлении и будут пытаться выполнить этот приказ. Но они его не выполнят, – отметил он.

Арестович прогнозирует, что на основных направлениях в ближайшие сутки-две, а может, две недели будет усиление боев. Возможно, захватчики постараются наступать на Запорожском направлении, но нужно понимать, что это местные действия.

Сейчас смотрят

Он также предположил, что третий армейский корпус россиян скорее всего будет задействован на Донецком направлении, а не на юге Украины.

В то же время задачи в оккупантов остаются такими же: наступать на Славянск и Краматорск от Изюма, взять Бахмут южнее и севернее в окружение, наступать на Авдеевку с севера.

Советник ОП подчеркнул, что вражеские ракетные удары по Харькову и Николаеву никуда не исчезли, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.