Сентябрь, 03 в 19:10

У российских оккупантов на Херсонщине очень пессимистические настроения из-за наступления украинских защитников.

Об этом в интервью РБК рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким не раз говорил, что поддерживает связь с Херсоном и областью, а также с украинским партизанским движением в этих регионах.

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По его словам, российские захватчики хотят сбежать с юга Украины.

– Среди оккупантов настроения: “Все пропало, нас бросили”. Никто не хочет умирать, все хотят бежать, но их останавливает приказ или что-нибудь еще. Поэтому настроения у них соответствующие оперативной ситуации, которая сейчас на фронте, — говорит Ким.

Глава Николаевской ОВА добавил, что россияне поняли, что после зверств на севере Украины и всего того, что они натворили в Буче и Ирпене, им придется отвечать за свои действия, поэтому они боятся.

При этом Виталий Ким говорит, что не стоит быть очень оптимистично настроенным по поводу быстрого контрнаступления ВСУ на юге нашего государства.

— Может быть “wow-эффект”, может быть немного длиннее, это касается и людей. Мы же не оккупанты русские, не считающие в переднем окопе “ордлошников” своих. У нас каждый человек – это человек, которого мы очень не хотим потерять. Поэтому эти планы и прогнозы меняются каждый день, это ответственность Генштаба, поэтому я не могу и не буду об этом говорить, – пояснил он.

В то же время глава Николаевской областной администрации говорит, что Вооруженные силы Украины ежедневно разрушают логистику, складские помещения и командные пункты врага, поэтому интенсивность боев выросла, в том числе и в Николаевской области.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец заявил, что наступательная операция Вооруженных сил Украины на юге может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.