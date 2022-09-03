Длинный шлейф дыма: Антоновский мост снова подвергся ударам
По Антоновскому железнодорожному мосту в Херсонской области снова нанесли удары.
– Антоновский железнодорожный мост. Кто-то купит сигары, — говорится в сообщении к видео Страткому ВСУ.
На ролике виден длинный шлейф дыма от ударов по одному из главных логистических узлов, позволявший российским военным осуществлять поставки своей группировки на правом берегу Днепра Херсонщины.
К слову, в сети опубликовали спутниковые снимки обрушившегося моста Новокаховской плотины и сильно поврежденного железнодорожного моста.
Напомним, что четыре дня назад ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем транспортным артериям на Юге Украины. В частности, ВСУ ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам – железнодорожному и автомобильному.
Фото: скрин с видео