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Факты / Украина

Длинный шлейф дыма: Антоновский мост снова подвергся ударам

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Длинный шлейф дыма: Антоновский мост снова подвергся ударам

По Антоновскому железнодорожному мосту в Херсонской области снова нанесли удары.

– Антоновский железнодорожный мост. Кто-то купит сигары, — говорится в сообщении к видео Страткому ВСУ.

На ролике виден длинный шлейф дыма от ударов по одному из главных логистических узлов, позволявший российским военным осуществлять поставки своей группировки на правом берегу Днепра Херсонщины.

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К слову, в сети опубликовали спутниковые снимки обрушившегося моста Новокаховской плотины и сильно поврежденного железнодорожного моста.

Напомним, что четыре дня назад ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем транспортным артериям на Юге Украины. В частности, ВСУ ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам – железнодорожному и автомобильному.

Фото: скрин с видео

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