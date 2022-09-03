Куда россияне не пустили экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и почему – эксперт

Сентябрь, 03 в 13:10

Эксперты МАГАТЭ, посетившие на днях с инспекцией захваченную оккупантами Запорожскую АЭС, несмотря на то, что не обнародовали свои планы, должны были проверить, как работает кризисный центр на станции, но именно туда их не пустили.

Они находились на станции всего три часа, передвигались под наблюдением российских военных и не смогли увидеть некоторые важные для безопасности помещения АЭС, рассказал эксперт государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк.

Он также пояснил, что такое кризисный центр и его важность для безопасности ядерного объекта:

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– Это бункер, защищенное от радиации и воздействия внешней среды помещение. В случае аварии там собирается группа инженеров для осуществления аварийного плана. В этом центре есть система мониторинга энергоблоков. Это место, где в основном незаконно прячутся работники Росатома и российские военные.

По его словам, инспекторам показали только то, что им можно было увидеть. Девять из четырнадцати представителей МАГАТЭ сразу покинули этот объект, а остальные разгружают привезенное оборудование, но неизвестно, сколько они там пробудут.