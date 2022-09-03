Сентябрь, 03 в 20:27

О первых секундах взрыва на выставке в центре Чернигова рассказали очевидцы.

Ольга, проживающая в городе, подходила со своими детьми к месту мероприятия, когда услышала взрыв.

– Мероприятие анонсировалось задолго. Мы собирались с вечера, потому что хотели поддержать наших героев. Готовилось много разных мероприятий для деток, разных локаций. Нам не хватило 50 метров. От громкости удара мы с детьми свалились на землю. Много шума, крика. Знаю, что звук взрыва был слышен издалека, — рассказывает женщина.

Еще одна мама, которая пришла на выставку с двумя дочерями, отметила, что мероприятие было анонсировано как благотворительное.

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— Благотворительная ярмарка. Собирали деньги на автомобили для военных. Я пошла туда с двумя своими дочками. Там было много всевозможных развлечений, и одно из центровых – это военное оружие. Его можно было брать в руки. Дети брали, держали. Мои девчонки не захотели брать оружие, сказали, что боятся. Мы и пошли дальше, – говорит женщина.

Она рассказывает, что ее дочери последовали за сладкой ватой, когда раздался взрыв и что “он был очень громкий, но это был не “взрыв прилета”.

– Сразу поняла, что это взорвалось что-то здесь на месте, но очень громко. И за ним, буквально несколько секунд – второй взрыв. Люди начали бежать в укрытие. Мы забежали за музей. И я вижу, что уже ребенка обматывают там, где было выложено оружие военное. У ребенка раненое лицо. Оно было просто “раскурочено”, будто его нет. Ее начали мотать, вызвали скорую, — говорит она.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что двухлетний мальчик в тяжелом состоянии.

— Не могу не отреагировать на произошедшую сегодня трагедию в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с сработавшим боевым оружием, — написал он Telegram.

Напомним, что в результате взрыва в Чернигове на выставке боеприпасов 3 сентября пострадали четверо детей, один из них в реанимации.

Фото: пресс-служба Черниговского городского совета