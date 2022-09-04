Сентябрь, 03 в 23:58

Российская Федерация хочет организовать “референдумы” на временно захваченных территориях Украины до конца сентября.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью российским журналистам с телеканала Дождь.

— Мы все еще видим признаки, указывающие на то, что Россия собирается провести этот квази-референдум уже в этом месяце. Это их способ достичь некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они уже добились, либо собираются достичь, либо собираются достичь в будущем, — сказал он.

Джон Кирби говорит, что проведением фейковых волеизъявлений оккупанты хотят, в определенном смысле, компенсировать тот факт, что Россия не добилась нужных успехов в военном плане.

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Представитель Совета нацбезопасности США подчеркнул, что Соединенные Штаты и международное сообщество не признают результаты таких “голосований”.

— Это не важно, потому что Соединенные Штаты этого не воспримут, и этого, конечно, не будут воспринимать украинцы. Все новые и новые опросы говорят нам, что украинцы не воспринимают Россию, что они не хотят быть частью России, они хотят быть суверенными, и это нужно уважать. Это также будет неприемлемо для большинства международного сообщества. Это лишь одна схема из кремлевской методички, чтобы попытаться претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем неспровоцированной, нелегитимной войне, — сказал он.

Напомним, в Минреинтеграции Украины напомнили, что участие в российских “референдумах” на оккупированных территориях чревато Уголовной ответственностью, а лучшим способом избежать привлечения к этим фейковым волеизъявлениям является эвакуация с территорий, временно захваченных оккупантами.