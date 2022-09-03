Сентябрь, 03 в 20:13

Российский “эксперт-атомщик”, который водил членов миссии МАГАТЭ по территории ЗАЭС, на самом деле является специалистом по обезьяньему размножению.

Об этом говорится в сообщении Энергоатома в Telegram от 3 сентября.

– Аферист Ренат Карчаа, которого российские СМИ называют экспертом-атомщиком и советником главы Росатома, имеет краткую, но довольно яркую биографию. В которой никоим образом нет даже намека на энергетику, – сказано в заявлении.

В частности, “эксперт-атомщик”, который убеждал миссию МАГАТЭ, что ракета, упавшая на территории ЗАЭС, якобы выпущена с неоккупированной россиянами территории Украины, “просто совершила разворот на 180º перед приземлением”, является приматологом.

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Энергоатом уточняет со ссылкой на Медиазону, что Карчаа – самый молодой депутат парламента Абхазии первого созыва, который работал на базе знаменитого питомника обезьян в Сухуме.

– А еще был непосредственно причастен к продаже научного архива института экспериментальной приматологии и виновником смертельного ДТП с подростком. “Экспертом по всему” Карчаа подрабатывал давно и всюду: он был наблюдателем на выборах, советником президента и “независимым экспертом” Абхазии и Северного Кавказа, и неизвестно чем еще. Некий мастер на все руки. Теперь дошел черед и до атомной энергетики, – сообщают в Энергоатоме.

Фото: Факты ICTV