Сентябрь, 03 в 8:48

Активные боевые действия на территории Украины завершатся через 7-9 недель, то есть будут продолжаться до усложнения погодных условий. После этого полномасштабная война будет статичной до весны.

Такое мнение выразил в ходе общения с журналистами на брифинге глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что военные действия следует завершить до конца 2022 года, то есть до наступления холодов. В то же время Гросберг назвал маловероятным, что за столь короткое время удастся освободить всю территорию Украины.

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– До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель – в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статичной войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях, — отметил Гросберг.

Комментируя последние действия Вооруженных сил Украины в Херсонской области, он заявил, что не стал бы их классифицировать “как массированное наступление”.

– Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области, — добавил Гросберг.

Он подчеркнул, что выход украинских войск к Днепру на юге устранит опасность наступления армии РФ в направлении Одессы. В то же время, полковник обратил внимание на то, что подразделениям ВСУ в будущем будет сложно переправиться через реку. С этими трудностями сейчас столкнулись российские оккупанты.

Гросберг объяснил, что для успешного нападения обычно требуется трехкратное преимущество сил. Он напомнил, что армия РФ построила в Херсонской области многочисленные оборонительные сооружения. И украинским защитникам удалось прорвать лишь первую линию обороны врага.

При этом Гросберг убежден, что успешные действия ВСУ в Херсонской области и все более интенсивное наступление снижают вероятность проведения там псевдореферендума о “присоединении” к РФ.

Комментируя перебрасывание в Украину недавно сформированных подразделений третьего армейского корпуса армии РФ, полковник выразил мнение, что они могут быть развернуты в Донецкой области. Как известно, Кремль приказал выйти на административные границы этого региона до 15 сентября.

В то же время Гросберг не исключает, что эти новые подразделения перебросят в Херсонскую область, если Украина добьется успеха.

Ранее глава военной разведки Великобритании, генерал-лейтенант Джим Хокенхалл спрогнозировал, что до конца 2022 года не стоит ожидать решающего перелома ситуации на Юге Украины, хотя контрнаступления могут происходить.

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Источник: ERR