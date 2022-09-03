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Факты / Украина

Сроки окончания войны будет определять Украина – Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Сроки окончания войны будет определять Украина – Подоляк

Только Украина будет определять сроки завершения войны с Россией, освобождая свои территории от оккупантов, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в своем Twitter.

– Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: “СВО будет завершена в сроки”, “Запад отдаляет завершение СВО”. Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат РФ репараций, – подчеркнул Подоляк.

 

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Фото: Михайло Подоляк

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