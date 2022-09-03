Сроки окончания войны будет определять Украина – Подоляк

Сентябрь, 03 в 16:32

Только Украина будет определять сроки завершения войны с Россией, освобождая свои территории от оккупантов, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом он написал в своем Twitter.

– Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: “СВО будет завершена в сроки”, “Запад отдаляет завершение СВО”. Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат РФ репараций, – подчеркнул Подоляк.

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Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: «СВО буде завершена в терміни», «Захід віддаляє завершення СВО». Здається, вони так нічого й не зрозуміли. Терміни закінчення війни визначатиме тільки ????????, звільняючи свої території. Як і майбутній обсяг виплат Рф репарацій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 3, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 192-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Михайло Подоляк