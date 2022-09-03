В Киеве разрешили оплату общественного транспорта банковской картой — КГГА
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Власти Киева поддержали петицию о внедрении в общественном транспорте столицы возможности рассчитываться за проезд банковской картой. Сообщается, что установленные в транспорте валидаторы могут принимать карточки.
Предложение набрало нужное количество голосов и получило ответ городского головы Виталия Кличко.
Мэр заявил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты за проезд банковской картой возложен на оператора Автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).
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— Технические средства АСОП, установленные в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия Киевпасстранс, технически готовы к приему оплаты проезда банковскими карточками, — добавил Кличко.
Источник: Киевский горсовет