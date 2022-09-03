Сентябрь, 03 в 20:14

Украинские защитники отбили наступления оккупантов возле семи городов и сел, но на двух направлениях продолжается штурм врага.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 3 сентября.

Сообщается, что противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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Продолжаются наступательные и штурмовые действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил.

— В течение текущих суток нанесено 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего Государства. В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Победа, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времовка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Активно ведет разведку с применением БПЛА, сообщили военные.

В Генштабе добавляют, что оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

– Кроме того, государственным компаниям Российской Федерации доказаны новые нормы подбора “добровольцев” на войну. Так, компания “Российские железные дороги” получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тыс. новых кандидатов на краткосрочный контракт, говорится в сообщении.

Военные предупредили, что на всей территории Украины сохраняется угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Вооруженные силы республики Беларусь в рамках подготовки к командно-штабным учениям проводят проверку готовности полевых систем связи.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях;

– трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях; на Харьковском направлении – районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка;

– районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка; на Славянском направлении — Карнауховка, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха;

— Карнауховка, Новая Дмитровка, Великая Камышеваха; на Краматорском направлении – Богородичное, Райгородок, Северск;

– Богородичное, Райгородок, Северск; на Бахмутском направлении – Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;

– Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут; на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

– Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское; на Новопавловском направлении — Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;

— Марьинка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива; на Запорожском направлении – Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка;

– Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка; на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего более 30 вылетов.

— Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледарь, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, — сообщили военные.

По данным Генштаба, в течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация осуществила более пяти ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделениями противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожен один вертолет, три БпЛА и пять крылатых ракет Калибр.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

— Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется, — сообщили военные.

В частности, ВСУ уничтожили технику радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий.