Четверо нацгвардейцев уничтожили 20 кадыровцев: Гайдай вспомнил об обороне Северодонецка

Сентябрь, 04 в 14:41

Когда российские войска зашли в Северодонецк, четверо спецназовцев Нацгвардии уничтожили 20 кадыровцев. Об обороне города вспомнил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, нацгвардейцы заняли оборону в одном из домов, туда зашли 20 кадыровцев, считавших, чтобы там целая рота украинцев. Наши военные не оставили врагам шансов вырваться живыми.

Гайдай также рассказал о ситуации в регионе, в частности о боях в районе Лисичанского НПЗ, который оккупанты давно не могут захватить.

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Самые трудные бои сейчас на Бахмутском направлении, уточнил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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