Сентябрь, 04 в 22:53

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух человек, причастных к взрыву на выставке боеприпасов в Чернигове.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский.

— Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, непосредственно причастные к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство – у Государственного бюро расследований, – сказал он.

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Глава государства еще раз призвал всех представителей власти и правоохранительных органов следить за тем, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.

Напомним, что 3 сентября в Чернигове на выставке боеприпасов сдетонировал гранатомет, в результате чего травмированы шесть детей в возрасте от 2 до 13 лет.

Черниговская прокуратура начала расследование инцидента в уголовном производстве по ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием).

По данным следствия, во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданское оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал.