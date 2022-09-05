Сентябрь, 04 в 21:53

Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек.

Об этом IT-специалист и основатель группы Hackyourmom Никита Кныш (до начала полномасштабной войны возглавлял компанию HackControl) рассказал в интервью Financial Times.

Он отметил, что его команда использовала фейковые профили привлекательных девушек в Facebook и российских соцсетях. Хакеры обманом заставили российских солдат отправить фотографии, с помощью которых удалось выяснить месторасположение базы.

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Получившуюся информацию они передали украинским военным. Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией.

Кроме этого, хакеры из Hackyourmom: