Хакеры выманили в оккупантов координаты военной базы благодаря фото красивых девушек — FT
Фото: Depositphotos
Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек.
Об этом IT-специалист и основатель группы Hackyourmom Никита Кныш (до начала полномасштабной войны возглавлял компанию HackControl) рассказал в интервью Financial Times.
Он отметил, что его команда использовала фейковые профили привлекательных девушек в Facebook и российских соцсетях. Хакеры обманом заставили российских солдат отправить фотографии, с помощью которых удалось выяснить месторасположение базы.
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Получившуюся информацию они передали украинским военным. Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией.
Кроме этого, хакеры из Hackyourmom:
- сломали тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси и на временно оккупированных украинских территориях, создали программу, чтобы отделить передвижение военных от обычного трафика и все данные передали украинским защитникам;
- отменили или задержали десятки авиарейсов в Россию из-за ложных сообщений об угрозе взрыва;
- показали по российскому ТВ новостные сюжеты о погибших в Украине мирных жителях;
- объединили домашние роутеры на оккупированной территории в обширную сеть ботов, чтобы выводить из строя российские сайты;
- взламывали и угоняли базы данных российских военных подрядчиков.