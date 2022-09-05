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Факты / Украина

Хакеры выманили в оккупантов координаты военной базы благодаря фото красивых девушек — FT

Валентина Чорна, редактор ленты
хакери
Фото: Depositphotos

Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле Мелитополя, используя фейковые аккаунты привлекательных девушек.

Об этом IT-специалист и основатель группы Hackyourmom Никита Кныш (до начала полномасштабной войны возглавлял компанию HackControl) рассказал в интервью Financial Times.

Он отметил, что его команда использовала фейковые профили привлекательных девушек в Facebook и российских соцсетях. Хакеры обманом заставили российских солдат отправить фотографии, с помощью которых удалось выяснить месторасположение базы.

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Получившуюся информацию они передали украинским военным. Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией.

Кроме этого, хакеры из Hackyourmom:

  • сломали тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси и на временно оккупированных украинских территориях, создали программу, чтобы отделить передвижение военных от обычного трафика и все данные передали украинским защитникам;
  • отменили или задержали десятки авиарейсов в Россию из-за ложных сообщений об угрозе взрыва;
  • показали по российскому ТВ новостные сюжеты о погибших в Украине мирных жителях;
  • объединили домашние роутеры на оккупированной территории в обширную сеть ботов, чтобы выводить из строя российские сайты;
  • взламывали и угоняли базы данных российских военных подрядчиков.
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