Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Карта боевых действий на 04.09.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

4 сентября российские войска наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 04.09.2022

ISW

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не измененилась.

Военную и гражданскую инфраструктуры российские оккупанты обстреливали из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

Сейчас смотрят
  • на Северском направлении (в районах населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской области и Стукаловка в Сумской областях);
  • на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Великие Проходы, Старый Салтов, Андреевка);
  • на Славянском направлении (возле Богородичного, Долины, Краснополья);
  • на Краматорском направлении (близ Славянска, Северска, Райгородка, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Веселого);
  • на Бахмутском направлении (в районе Зайцево, Бахмутского, Соледара, Бахмута, Белогоровки, Выемки, Раздоловки);
  • на Авдеевском направлении (возле Авдеевки, Новокалинового, Бердичева, Водяного, Першотравневого);
  • на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Красногоровка, Орловка);
  • на Запорожском направлении (близ Белогорья, Ольговского, Зеленого Поля, Новополя, Новоселки, Времьевки).

На Южнобужском направлении враг обстреливал всю линию столкновения и пытался обеспечить логистику для своих войск.

Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Покровского, Бахмутского, Песков, Першотравневого.

Потери РФ на 4 сентября 2022

  • личного состава – около 49 500 (+450),
  • танков ‒ 2049 (+15),
  • боевых бронированных машин – 4 430 (+27),
  • артиллерийских систем – 1 147 (+13),
  • реактивных систем залпового огня – 294 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 156 (+3),
  • самолетов – 236 (+1),
  • вертолетов – 206 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 864,
  • крылатых ракет – 203,
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 276 (+8),
  • специальной техники – 106 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка