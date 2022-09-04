Сентябрь, 04 в 13:37

4 сентября российские войска наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 04.09.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не измененилась.

Военную и гражданскую инфраструктуры российские оккупанты обстреливали из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

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на Северском направлении (в районах населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской области и Стукаловка в Сумской областях);

(в районах населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской области и Стукаловка в Сумской областях); на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Великие Проходы, Старый Салтов, Андреевка);

(в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Великие Проходы, Старый Салтов, Андреевка); на Славянском направлении (возле Богородичного, Долины, Краснополья);

(возле Богородичного, Долины, Краснополья); на Краматорском направлении (близ Славянска, Северска, Райгородка, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Веселого);

(близ Славянска, Северска, Райгородка, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Веселого); на Бахмутском направлении (в районе Зайцево, Бахмутского, Соледара, Бахмута, Белогоровки, Выемки, Раздоловки);

(в районе Зайцево, Бахмутского, Соледара, Бахмута, Белогоровки, Выемки, Раздоловки); на Авдеевском направлении (возле Авдеевки, Новокалинового, Бердичева, Водяного, Першотравневого);

(возле Авдеевки, Новокалинового, Бердичева, Водяного, Першотравневого); на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Красногоровка, Орловка);

(в районах населенных пунктов Красногоровка, Орловка); на Запорожском направлении (близ Белогорья, Ольговского, Зеленого Поля, Новополя, Новоселки, Времьевки).

На Южнобужском направлении враг обстреливал всю линию столкновения и пытался обеспечить логистику для своих войск.

Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Покровского, Бахмутского, Песков, Першотравневого.

Потери РФ на 4 сентября 2022

личного состава – около 49 500 (+450),

танков ‒ 2049 (+15),

боевых бронированных машин – 4 430 (+27),

артиллерийских систем – 1 147 (+13),

реактивных систем залпового огня – 294 (+1),

средств противовоздушной обороны – 156 (+3),

самолетов – 236 (+1),

вертолетов – 206 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 864,

крылатых ракет – 203,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 276 (+8),

специальной техники – 106 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.