Карта боевых действий на 04.09.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
4 сентября российские войска наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 04.09.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не измененилась.
Военную и гражданскую инфраструктуры российские оккупанты обстреливали из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:
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- на Северском направлении (в районах населенных пунктов Михальчина Слобода в Черниговской области и Стукаловка в Сумской областях);
- на Харьковском направлении (в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Харьков, Слатино, Сосновка, Уды, Петровка, Великие Проходы, Старый Салтов, Андреевка);
- на Славянском направлении (возле Богородичного, Долины, Краснополья);
- на Краматорском направлении (близ Славянска, Северска, Райгородка, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Веселого);
- на Бахмутском направлении (в районе Зайцево, Бахмутского, Соледара, Бахмута, Белогоровки, Выемки, Раздоловки);
- на Авдеевском направлении (возле Авдеевки, Новокалинового, Бердичева, Водяного, Першотравневого);
- на Новопавловском направлении (в районах населенных пунктов Красногоровка, Орловка);
- на Запорожском направлении (близ Белогорья, Ольговского, Зеленого Поля, Новополя, Новоселки, Времьевки).
На Южнобужском направлении враг обстреливал всю линию столкновения и пытался обеспечить логистику для своих войск.
Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Покровского, Бахмутского, Песков, Першотравневого.
Потери РФ на 4 сентября 2022
- личного состава – около 49 500 (+450),
- танков ‒ 2049 (+15),
- боевых бронированных машин – 4 430 (+27),
- артиллерийских систем – 1 147 (+13),
- реактивных систем залпового огня – 294 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 156 (+3),
- самолетов – 236 (+1),
- вертолетов – 206 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 864,
- крылатых ракет – 203,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 276 (+8),
- специальной техники – 106 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.