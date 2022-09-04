Сентябрь, 04 в 17:36

Российские оккупанты второй день подряд не пропускают в Энергодар гуманитарный груз.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

— Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Россияне просто развернули машины назад, – отметил он.

По словам Орлова, отказ пропускать гуманитарные грузы оккупанты аргументируют тем, что Энергодар ничего не нуждается, а у местных жителей есть все и даже больше.

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В составе гуманитарного груза – памперсы для детей и лежачих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей.

— Мы также собрали большое количество адресных посылок со специфическим лекарством, регулярный прием которых жизненно необходим для людей с определенными заболеваниями, — добавил Орлов.

Он также рассказал, что в гуманитарном грузе было 1000 кв. м специальной защитной ткани для временного ремонта поврежденных от обстрелов окон.

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Источник: Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов