Приравнивает жертву и нападающего: омбудсмен о давлении на Украину со стороны ООН
Организация Объединенных Наций оказывает больше давление на Украину, чем на Россию. Это можно увидеть в ситуации с украинским зерном.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Голосу Америки.
— У нас больше всего вопросов о ее деятельности. Мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример – это украинское зерно. Вместо того чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение, — отметил он.
Омбудсмену кажется, что они больше давят на Украину, чем на страну-агрессора.
— Возможно, они тоже ищут какие-то дополнительные механизмы, но, когда я получаю информацию о создании дополнительной миссии, чтобы помогать гражданам Украины, у меня это вызывает только скептическую улыбку, — добавил Лубинец.
По его словам, украинская сторона фиксирует не только нарушение прав граждан Украины, но и нарушение условий деятельности международных организаций, например, Международного комитета Красного Креста и ООН. В частности, РФ вообще не допускает Международный комитет Красного Креста к пленным.
— Родственники должны знать, в каких условиях находятся пленные, дают ли им воду и медицинское обслуживание. Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, необходимо обеспечить доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащие переводятся в другое место, — отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что РФ не выполняет ни одну из этих норм и не допускает Международный комитет Красного Креста. В то же время они это фиксируют, но сделать ничего не могут.
ООН также просто не допускают на временно оккупированную территорию, несмотря на то, что ею сформированы четыре миссии в Украине.