Сентябрь, 04 в 16:07

Организация Объединенных Наций оказывает больше давление на Украину, чем на Россию. Это можно увидеть в ситуации с украинским зерном.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Голосу Америки.

— У нас больше всего вопросов о ее деятельности. Мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример – это украинское зерно. Вместо того чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение, — отметил он.

Омбудсмену кажется, что они больше давят на Украину, чем на страну-агрессора.

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— Возможно, они тоже ищут какие-то дополнительные механизмы, но, когда я получаю информацию о создании дополнительной миссии, чтобы помогать гражданам Украины, у меня это вызывает только скептическую улыбку, — добавил Лубинец.

По его словам, украинская сторона фиксирует не только нарушение прав граждан Украины, но и нарушение условий деятельности международных организаций, например, Международного комитета Красного Креста и ООН. В частности, РФ вообще не допускает Международный комитет Красного Креста к пленным.

— Родственники должны знать, в каких условиях находятся пленные, дают ли им воду и медицинское обслуживание. Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, необходимо обеспечить доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащие переводятся в другое место, — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что РФ не выполняет ни одну из этих норм и не допускает Международный комитет Красного Креста. В то же время они это фиксируют, но сделать ничего не могут.

ООН также просто не допускают на временно оккупированную территорию, несмотря на то, что ею сформированы четыре миссии в Украине.