Пупок развяжется. Арестович прокомментировал заявления РФ о взятии всей Донетчины до 15 сентября

Сентябрь, 04 в 0:00

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина относительно взятия до 15 сентября всей Донецкой области.

— Пупок развяжется в принципе их взять (Бахмут, Краматорск, Славянск и другие города, — Ред.) , а уж до 15… 12 дней осталось. Команды можно давать какие-угодно. Но я вижу по российским пабликам и по заявлениям военных корреспондентов, что они уже начали оправдывать то, что они не возьмут. Пишуть, что боятся НАТО, посмотрите леопарды замелькали на юге (немецкие танки, — Ред.). Нужно объяснять почему не взяли, — говорит советник.

Также он напомнил, что российские военные 80 суток брали Лисичанск и Северодонецк — два города, а сейчас они должны взять шесть, чтобы захватить всю Донецкую область, за 12 дней.

Арестович уверен, что такие заявления сопряжены с привязкой к запланированному 14 сентября псевдореферендуму в Донецкой и Луганской областях.

Сейчас смотрят

— Продолжение привязки военных решений к политической конъектуре далекой от реальности и той, которой невозможно реализовать. Они не возьмут ни одного города больше, серьезного города. Если не выдавать пгт за город, — отметил он.

Также советник сообщил, что чувствуется усиление давления по всей линии фронта на востоке.