РФ ищет способы давления, поскольку сейчас не готова к активным боям на Юге – Грабский
РФ не способна в краткосрочной перспективе к интенсивным боевым действиям на Херсонском направлении, поэтому ищет какие-либо способы уменьшения давления на линии фронта. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона рассказал, зачем Россия запугивает Украину псевдореферендумами на временно оккупированных территориях.
По его словам, из-за постоянных ударов ВСУ способность россиян подвозить ресурсы значительно снизилась.
– По разным оценкам, обеспечение – максимум на 25% от потребности. Однако нельзя сказать, что уже завтра у них закончатся боеприпасы. Поэтому нужно и дальше уничтожать тыловую систему обеспечения, оставляя врага без главных видов боеприпасов, горючего и даже питания, – подчеркнул эксперт.
К тому же, по его словам, мы не знаем, какие запасы были накоплены врагом до этого.
Поэтому Россия снова заговорила о “референдуме” в оккупированном Херсоне:
– Именно таким образом россияне пытаются снизить давление на линию фронта. Они понимают, что в краткосрочной перспективе их ресурсов недостаточно для ведения боевых действий такой интенсивности. Поэтому им необходимо снизить напряжение любым способом. И сюда можно отнести и шантаж на ЗАЭС, подтягивание дополнительных резервов, чтобы создать иллюзию наступления на Запорожье и учения белорусских Вооруженных сил, – подытожил Грабский.