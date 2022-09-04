РФ ищет способы давления, поскольку сейчас не готова к активным боям на Юге – Грабский

Сентябрь, 04 в 15:57

РФ не способна в краткосрочной перспективе к интенсивным боевым действиям на Херсонском направлении, поэтому ищет какие-либо способы уменьшения давления на линии фронта. Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона рассказал, зачем Россия запугивает Украину псевдореферендумами на временно оккупированных территориях.

По его словам, из-за постоянных ударов ВСУ способность россиян подвозить ресурсы значительно снизилась.

– По разным оценкам, обеспечение – максимум на 25% от потребности. Однако нельзя сказать, что уже завтра у них закончатся боеприпасы. Поэтому нужно и дальше уничтожать тыловую систему обеспечения, оставляя врага без главных видов боеприпасов, горючего и даже питания, – подчеркнул эксперт.

К тому же, по его словам, мы не знаем, какие запасы были накоплены врагом до этого.

Сейчас смотрят

Поэтому Россия снова заговорила о “референдуме” в оккупированном Херсоне: