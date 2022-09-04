Россия готовит новую порцию фейков о зараженных в Украине птицах и летучих мышах

Сентябрь, 04 в 10:49

Россия снова попытается разогнать фейки о биологических угрозах со стороны Украины.

Были уже боевые гуси, комары-убийцы из лабораторий Пентагона и фейки о распространении холеры в Одессе. Теперь соседи готовят новую порцию лжи.

5-9 сентября в Женеве состоится конференция, где страна-агрессор хочет обвинить Украину в разработке биологического оружия и планах распространения вирусов.

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По материалам, которые есть в расположении Фактов ICTV, Россия попытается активизировать версию о том, что Украина умножает лаборатории и совместно с Пентагоном работает над специальным распространением болезней и вирусов, и уже продумала несколько главных тезисов, не имеющих никаких подтверждений.

Первый “биотеррористический” проект, который хочет забросить Россия, называется UP-4. Он предполагает изучение возможности распространения высокопатогенного гриппа А (H5N1) и болезни Ньюкасла. Хотя изучать такие угрозы, чтобы предотвратить – это всегда и было задачей ученых. Особенно Россию настораживает, что как минимум два вида изучаемых птиц летают через ее территорию.

Наводит сосед и еще один “тайный” проект – Flu-Flyway, предполагающий изучение экономических последствий и неконтролируемой передачи вируса. И опять же: изучение таких рисков тоже целиком входит в рамки научных задач для любых ученых.

В еще одном проекте P-781 в качестве переносчиков потенциальных агентов “биологического оружия”, как утверждает Россия, рассматриваются летучие мыши.

Самое интересное, что названия таких проектов действительно есть, то есть они существуют, но их цель – сугубо научная – изучать, чтобы предотвращать. Это подтверждает бывший сотрудник харьковского Национального научного центра Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, который Россия также хочет вовлечь в фейковый скандал, президент ОО Институт единого здоровья Антон Герилович.

— Цель этих проектов – фактически укрепление биологической безопасности и защищенности системы здравоохранения населения и животных от биологических агентов, а не распространение и разработка каких-либо вредоносных вещей. Это просто нездоровая фантазия наших бывших коллег. Подобные проекты и инициативы также реализовались в России при поддержке американцев в 2000-х годах, и потому очень досадно, что знакомые ученые молча или сознательно способствуют распространению этих сплетен. Это тоже определенная демонстрация какого-то молчаливого согласия с этой агрессивной линией, – отмечает Антон Герилович.

Любая цивилизованная страна (и Украина не исключение) проводит мониторинговые исследования, и поскольку проблема высокопатогенного гриппа является трансграничной, межнациональной и глобальной, то мониторинговые исследования действительно проводятся, однако с совсем иной целью, чем придумывает Россия.

— Проводятся государственной ветеринарной службой и учеными. С единственной целью – быть готовыми к вызовам для птицеводства, поскольку в Украине птицеводство является одной из ведущих отраслей животноводства. Поэтому такие исследования проводятся в Украине, они никаких угроз не несут, зато являются источником полезной информации для наших ветеринаров относительно рисков для птицеводства, — отмечает эксперт.

Россия в своих выдумках пытается обвинить Украину в исследовании двойного назначения. Однако ученый отмечает, что Украина с момента провозглашения независимости никоим образом не проводила такие исследования.

— Дело в том, что когда мы говорим о мониторинге, мы вирусы исследуем в основном с использованием молекулярно-генетических методов. То есть мы изучаем геном. В геноме есть соответствующие доказательства того, что он имеет человеческое, свиное или птичье происхождение. И по этим признакам изучается наличие или отсутствие факта преодоления межвидового барьера. Но никаких острых экспериментов в Украине не проводятся. Поэтому это ерунда – видеть риск для людей как внутри страны, так и за ее пределами, — говорит биолог.

Еще один проект совсем не посвящен заражению летучих мышей или других видов животных какими-либо биологическими агентами. Проект посвящен исследованию животных, обитающих в дикой природе, с целью изучения того, что они переносят, поскольку потенциально они могут представлять угрозу для людей.

— Мы на это не влияем, но должны иметь эту информацию, чтобы предотвратить возможные случаи инфицирования людей от этих диких животных. Но россияне, как всегда, все извращают. Дело в том, что все эти проекты проходят многоступенчатую экспертизу, в том числе и в контексте биологической безопасности, в частности, по применению технологии двойного назначения. Эти исследования действительно финансируют западные партнеры, и как раз у них есть очень жесткая нормативно-правовая база относительно вообще любых исследований на животных, поэтому это полный непрофессионализм и чепуха утверждать, что в рамках проектов, финансируемых международными партнерами, вообще кто-то одобрил проведение каких-то вредоносных исследований для людей или для животных, — говорит Антон Герилович.

На самом деле такие упреки страна-агрессор словно из-за безисходности делает не впервые. Российские медиа сообщили, что украинцы хотели “вооружить” комаров смертельными вирусами. И делали это в “биолабораториях США”. Работал над этим проектом, мол, Украинский научно-технологический центр (УНТЦ).

Минздрав Украины сразу опроверг такие пропагандистские мифы и обратил внимание, что формат документов, обнародованных Россией, в целом похож на тот, что использует УНТЦ. Однако на них нет печатей или официальных подписей, как на других документах УНТЦ.

В то же время во всех приведенных документах вообще речь не идет о том, чтобы заражать людей вирусами через укусы комаров. В документе Рабочий план четко прописано: Главная цель исследования — использовать вирус комаров в стратегиях контроля и противодействия болезням, происходящим от насекомых, например, Денге.

То есть цель исследования опять же изучать, чтобы предотвращать.