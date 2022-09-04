Сентябрь, 04 в 1:11

США не верят, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен остановить войну в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете по нацбезопасности США Джон Кирби в разговоре с российскими журналистами.

– Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начало войны с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам верить в то, что он готов покончить с этой войной, убийствами мирных украинцев, — сказал Кирби.

Он также прокомментировал слова российских чиновников, что поставки со стороны стран Запада вооружения для Украины только затягивают конфликт.

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– Этот конфликт затягивает только желание Путина продолжать его, – сказал представитель Белого дома.

По его словам, российский президент мог бы завершить войну уже сегодня.

– Он (Владимир Путин, – Ред.) мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта, – сказал Джон Кирби.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, готов ли он и украинское государство к переговорам, и Соединенные Штаты должны это уважать.

– Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра закончить эту войну даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет, — резюмировал Джон Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома заявил, что в США видят признаки того, что Россия планирует провести “референдумы” на временно оккупированных территориях уже в этом месяце.