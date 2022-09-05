Через Украину проложат интернет-кабель, соединяющий Азию и Европу — Минцифры
Vodafone Group намерена проложить через Украину интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию.
Об этом сообщает пресс-центр Минцифры.
В планах — прокладка подводного кабеля по дну в Черном море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети.
Отмечается, что в Азии и на Ближнем Востоке проживают более половины из 5,4 млрд интернет-пользователей, а новые технологии требуют обмена значительным объемом данных.
В Минцифры уверены, что Украина станет цифровым хабом Европы.
– Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифры договорилось о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink в разных странах, в том числе и в Украине.