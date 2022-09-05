Сентябрь, 05 в 17:49

Vodafone Group намерена проложить через Украину интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию.

Об этом сообщает пресс-центр Минцифры.

В планах — прокладка подводного кабеля по дну в Черном море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети.

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Отмечается, что в Азии и на Ближнем Востоке проживают более половины из 5,4 млрд интернет-пользователей, а новые технологии требуют обмена значительным объемом данных.

В Минцифры уверены, что Украина станет цифровым хабом Европы.

– Продолжаем удаляться от российского соседа-агрессора на телеком-фронте. Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифры договорилось о сотрудничестве с международной компанией Vodafone Group, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink в разных странах, в том числе и в Украине.