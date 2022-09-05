Сентябрь, 05 в 7:57

По состоянию на 5 сентября, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов в Донецкой области. ВСУ успешно отбили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По данным Генштаба, на фронте продолжаются интенсивные обстрелы.

Карта боевых действий в Украине на 05.09.2022

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На Северском направлении войско РФ совершило обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более 10 населенных пунктов. Больше всего пострадали Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.

В Харьковском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Россияне задействовали БПЛА для корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка войско РФ нанесло авиаудар.

На Краматорском направлении российские военные обстреляли районы Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

На Бахмутском направлении армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, нанесла авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцева, Кодемы и Соледара.

— Подразделения наших войск успешно отразили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении, — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском направлении военные РФ активных наступательных действий не проводили. Обстреляли районы населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка.

В Запорожском направлении армия РФ обстреляла районы Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении оккупанты ведут оборонительные действия, совершили обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка,

Российские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для коррекции огня они задействовали БПЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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