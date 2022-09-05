Сентябрь, 05 в 13:55

В Киеве 5 сентября наблюдается задымленность и ухудшение качества воздуха из-за пожаров в области.

По данным ГСЧС, сейчас идет ликвидация торфяных пожаров вблизи села Сосновка Вышгородского района и села Первое Мая Броварского района.

Факты ICTV рассказали, что такое торф и почему горят торфяники.

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Что такое торф

Торф — это горючее вещество, возникающее из не полностью разложившейся органики. Всего в Украине насчитывается более 1 500 залежей торфа с суммарным запасом в 1,3 млрд тонн.

Поскольку торф применяется в сельском хозяйстве в качестве удобрения, в прошлом болота на территории области высушивались, чтобы открыть доступ к торфяникам и наладить добычу.

В настоящее время многие месторождения остаются покинутыми, и из-за человеческого вмешательства эти ранее осушенные территории стали пожароопасными. Это связано с тем, что низкий уровень грунтовых вод не достает до залежей легковоспламеняющегося торфа.

Почему горят торфяники

Пожары торфяников вызваны регулярными поджогами листьев, сухой травы и неосторожным обращением с огнем. В отличие от лесных или степных пожаров, погасить горящие торфяники гораздо сложнее, а вред для здоровья человека – больше.

Сложность в том, что залежи торфа находятся под землей. А высокая горючесть и характер залегания превращает горение торфа в своего рода тление, ликвидировать которое можно только залив торфяник водой.

Киевская область богата залежами торфа, поэтому горит регулярно. Чтобы потушить пожары, спасатели заливают очаги водой и раскапывают лопатами. Хотя площадь может быть и небольшой, но дым уходит в воздух.

Чем опасен дым торфяных пожаров

Даже небольшие очаги возгорания в разных местах поднимают в небо тонны твердых частиц продуктов сгорания. Затем они скапливаются над городами и селами в виде смога.

Выбросы тления торфяников содержат серную и нитратную кислоты, альдегиды, черный углерод и токсичные органические соединения. Иногда встречаются и вещества гомологического ряда фенола и ацетона. Такие соединения часто являются канцерогенными и мутагенными веществами.

Детальнее об уровне загрязнения воздуха в Киеве — читайте в материале Фактов ICTV.