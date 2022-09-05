Сентябрь, 05 в 10:03

Депутат Верховной Рады Марьяна Безугла сообщила, что Минобороны пока не внесло в парламент новый законопроект, который должен регламентировать военный учет для женщин.

Она также добавила, что Министерство обороны может самостоятельно отсрочить свой указ о принятии на военный учет некоторых украинок.

– Предложения в виде законопроекта от Министерства обороны Украины не поступали. Это было письмо на тему, которое не превратили в законопроект. В настоящее время вопрос снят с повестки дня парламента. Почему? Потому что перечень, даты, выезд за границу – все регулируется на уровне Кабмина, не законами! – написала депутат на своей странице в Facebook.

Кроме того, Безуглая призвала Минобороны отсрочить свои указы, чтобы женщины могли с 1 октября выезжать за границу.

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— Конечно, парламент всегда оставляет за собой право и возможность внести законодательные изменения, поэтому мы прицельно наблюдаем за ситуацией, действиями исполнительной власти и наготове в соответствии с запросами граждан в пределах, регулируемых на уровне законодательных актов, — написала Безуглая.

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Источник: Марьяна Безуглая

Фото: Минобороны Украины