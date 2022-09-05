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Факты / Украина

На Запорожье уничтожили склад бюллетеней псевдореферендума и базу ФСБ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ФСБ, россійські спецслужби
Фото: Depositphotos

Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменrе-Днепровской Васильевского района Запорожской области, в ходе которой были уничтожены и существенно повреждены объекты, которые российские военные использовали в качестве мест базирования.

— Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдореферендума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы уничтожены, — говорится в сообщении ГУР.

В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени.

Кроме того, уничтожено место базирования подразделения российского ФСБ, который охранял склад бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.

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Кроме того, напуганные оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00, а также запустили военные вертолеты над городом.

ГУР сообщает, что в результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

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Источник: ГУР
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