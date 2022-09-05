Сентябрь, 05 в 14:34

Российская артиллерия днем 5 сентября обстреляла Золочев Харьковской области, сообщает ОВА.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения – погибли двое мужчин 39 и 52 лет.

Жителей Харькова и области просят находиться в укрытиях.

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Накануне в результате обстрелов Харьковской области в Золочевской общине погибла 50-летняя женщина, а в Изюмском районе ранены трое гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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